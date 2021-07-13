Готові нищити ворога: у зоні проведення ООС змагалися за звання кращих артилеристів

У районі проведення операції Об’єднаних сил завершився конкурс на кращий артилерійський розрахунок.

Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.

Змагання на кращий артилерійський розрахунок відбувалися між підрозділами військових частин, що виконують бойові завдання в районі проведення Операції об’єднаних сил.

Команди змагалися за першість у двох номінаціях: під час спортивної номінації оцінювались навички та вміння особового складу витримувати фізичні та психологічні навантаження в процесі військово-професійної діяльності та стрільби зі стрілецької зброї.

У спеціальній номінації – вміння та практичні навички особового складу з тактичної і технічної підготовки та бойової стрільби артилерійським пострілом.

Від імені Командування ООС переможців привітав заступник Командувача об’єднаних сил генерал-майор Віктор Ганущак, який вручив кращим артилерійським підрозділам та військовослужбовцям грошові премії, цінні подарунки та грамоти.