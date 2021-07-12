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Українка виграла чемпіонат Європи і побила рекорд, встановлений росіянкою

Дата: 12.07.2021
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Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула золоту медаль молодіжного чемпіонату Європи у стрибках у висоту та побила рекорд турніру, який тримався з 1999 року, коли Ярослава ще навіть не народилася…

Про це повідомляє European Athletics.

Ярослава Магучіх здобула перемогу на молодіжному чемпіонаті Європи (U23) у Талліні (Естонія).

19-річна українка взяла висоту 2.00 м та побила рекорд турніру, який росіянка Світлана Лапіна встановила ще у 1999 році – 1.98 м.

Це вже третя перемога Ярослави Магучіх на юнацьких та молодіжних ЧЄ, раніше вона виграла континентальну першість у вікових категоріях до 18 та 20 років у 2018 та 2019 роках.

Також Магучіх є віце-чемпіонкою світу серед дорослих.

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