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У Маріуполі величезний державний прапор розгорнула рекордна кількість військових

Дата: 12.07.2021
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У центрі Маріуполя на Донеччині після військового параду, який проводили тут 13 червня на честь 7-ї річниці визволення міста від проросійських терористів, у неділю, 11 липня відбулася нова масштабна патріотична акція -  бійці Закарпатського легіону встановили національний рекорд з найбільшої кількості військовослужбовців, які розгорнули Державний прапор України.

Про це повідомляється на сторінці Закарпатського Легіону – 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ у Facebook

Рекорд зафіксовано представниками Національного Реєстру Рекордів України.

Прапор довжиною 128 і завширшки 3 метри приїхав на Приазов’я із Закарпаття і був виготовлений завдяки старанням закарпатських волонтерів.

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