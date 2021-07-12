У Маріуполі величезний державний прапор розгорнула рекордна кількість військових

У центрі Маріуполя на Донеччині після військового параду, який проводили тут 13 червня на честь 7-ї річниці визволення міста від проросійських терористів, у неділю, 11 липня відбулася нова масштабна патріотична акція - бійці Закарпатського легіону встановили національний рекорд з найбільшої кількості військовослужбовців, які розгорнули Державний прапор України.

Про це повідомляється на сторінці Закарпатського Легіону – 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ у Facebook

Рекорд зафіксовано представниками Національного Реєстру Рекордів України.

Прапор довжиною 128 і завширшки 3 метри приїхав на Приазов’я із Закарпаття і був виготовлений завдяки старанням закарпатських волонтерів.