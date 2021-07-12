У Чорному морі ворог панувати не буде! “Сі Бриз” відпрацював бойове злагодження НАТО і партнерів

У місті Одеса проведено церемонію закриття українсько-американських, за участі 30 кнраїн НАТО та союзників, військових навчань «Сі Бриз – 2021».
Під час церемонії закриття командувач Військово-Морських Сил ЗС України контрадмірал Олексій Неїжпапа подякував усім учасникам навчань за високий рівень підготовки та ефективне виконання завдань.
– Наші кораблі пройшли більше 12 тисяч миль, водолази більше 330 разів спускалися під воду, льотчики більше 80 годин провели у повітрі, українські й американські морські піхотинці, військові Молдови та Грузії спільно відпрацьовували заходи на суходолі в трьох областях України. Це вкотре продемонструвало нашу спроможність виконувати спільні завдання за стандартами НАТО, – зазначив контр-адмірал Олексій Неїжпапа. – Навчання «Сі Бриз-2021» завершено. Це ще одна наша маленька спільна перемога, яка дає можливість бути разом в морі, в повітрі та на суші. Ми сьогодні маємо силу, яка в єдності й спільних поглядах й цінностях, які захищають наші народи. Дякую колегам з 6-го флоту США, а також решті партнерів, за підтримку та спільну організацію цих навчань.
За словами першого заступника секретаря Ради національної безпеки й оборони України генерал-полковника Михайло Коваля, всі заходи, які проводилися під егідою навчань «Сі бриз», мають важливе значення для стабільності Азово-Чорноморському регіоні нашої держави, адже завдання які виконувалися, є чіткою пересторогою для агресора у тому, що ми готуємося дати гідну відсіч.
Також під час навчань підрозділи ВМС ЗС України проходили оцінку за стандартами НАТО. Зокрема, пройшли самооцінку патрульні катери класу “Айленд” – «Слов’янськ» і «Старобільськ», та десантно-штурмова рота морської піхоти ВМС.
– Позаду тисячі годин важкої роботи, нескінченна кількість обговорень в процесі планування навчання, які згодом успішно практично реалізувалися. 30 країн, близько 5 тисяч учасників, 30 одиниць кораблів та катерів, а також 40 літальних апаратів здійснили сотні спільних заходів в територіальних водах України, в міжнародних водах та у повітряному просторі, – звернувся до присутніх заступник командира тактичної групи «65» 6-го флоту ВМС США капітан 1 рангу Кайл Гант. – Разом ми спланували та провели спільні заходи, які мали допомогти всім нам навчитися відстоювати та захищати власну територію та діяти в інтегрованому військовому середовищі. Навчання «Сі Бриз», починаючи ще з 1997 року завжди, стосувалися глобального партнерства заради миру і світ продовжує чути цей чіткий меседж.