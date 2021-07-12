У Чорному морі ворог панувати не буде! “Сі Бриз” відпрацював бойове злагодження НАТО і партнерів

– Наші кораблі пройшли більше 12 тисяч миль, водолази більше 330 разів спускалися під воду, льотчики більше 80 годин провели у повітрі, українські й американські морські піхотинці, військові Молдови та Грузії спільно відпрацьовували заходи на суходолі в трьох областях України. Це вкотре продемонструвало нашу спроможність виконувати спільні завдання за стандартами НАТО, – зазначив контр-адмірал Олексій Неїжпапа. – Навчання «Сі Бриз-2021» завершено. Це ще одна наша маленька спільна перемога, яка дає можливість бути разом в морі, в повітрі та на суші. Ми сьогодні маємо силу, яка в єдності й спільних поглядах й цінностях, які захищають наші народи. Дякую колегам з 6-го флоту США, а також решті партнерів, за підтримку та спільну організацію цих навчань.