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Поруч з окупованим Кримом розпочалися нові навчання сухопутних військ 5 країн – “Козацька Булава-2021″

Дата: 12.07.2021
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12 липня у Миколаївській області розпочалися міжнародні українсько-британські військові навчання “Козацька Булава-2021″, які триватимуть до 24 липня, повідомляють Патріоти України з посиланням наГенштаб ЗСУ.

Навчання пройдуть на базі Міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів “Широкий Лан”.

Участь у них братимуть близько 2000 військовослужбовців та понад 300 одиниць військової техніки з п’яти країн-партнерів.

Країни-учасниці навчань: Україна, Велика Британія, Канада, США, Швеція.

В урочистостях взяли участь представники Командування Сухопутніх військ ЗСУ, оперативного командування “Схід”, командир 4-го батальйону Королівського полку Шотландії, командир операції UNIFIER та інші.

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