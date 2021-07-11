Морська піхота ЗСУ може гордитися підсумками берегової компоненти “Сі Бриз-2021″

На полігоні морської піхоти, що на Херсонщині, відбулась церемонія закриття ,берегової компоненти українсько-американського навчання «Сі Бриз — 2021».

На церемонію закриття берегової компоненти прибув заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України генерал-полковник Михайло Коваль, командувач ВМС ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа та командувач морської піхоти генерал-лейтенант Юрій Содоль.

– Українські та американські морські піхотинці, військові Молдови та Грузії спільно відпрацьовували заходи на суходолі в трьох областях України, на берегах Чорного моря й на річках Дунай та Дніпро, продемонструвавши нашу спроможність виконувати будь-які спільні завдання, – звертаючись до присутніх сказав контр-адмірал Олексій Неїжпапа. – Навчання «Сі Бриз-2021» вкотре підтвердили, що сьогодні ми маємо силу, силу в єдності, спільних поглядах та цінностях. Хочу подякувати нашим партнерам з 6-го флоту США, колегам з Грузії та Молдови, які не перший рік підтримують нас у цьому навчанні і решті партнерів за підтримку та спільну організацію цих навчань.

Керівник навчань від США капітан 1 рангу Стюард Бауман подякував представникам 30 країн за участь у навчаннях, та зауважив, що весь досвід, який було отримано, буде тим нагадуванням про нашу співпрацю.

- Разом із державами-членами Альянсу та країнами-партнерами ми продовжуватимемо й надалі спільні тренування, задля безпеки у цьому регіоні. Маю надію, що наступного року ми побачимо ще більше учасників, – додав капітан 1 рангу Стюард Бауман.

За словами командувача морської піхоти генерал-лейтенанта Юрія Содоля, берегова компонента гідно впоралася із завданнями і поставленої мети було досягнуто. Особовий склад української морської піхоти, який склав основу багатонаціональних сил компоненти, на практиці продемонстрував свій професіоналізм, успішно здійснив не тільки планування операцій, а й управління силами за стандартами НАТО. - Я дякую усім, за ту працю, віддачу, яку кожен з вас продемонстрував протягом цих десяти днів навчання, – додав Юрій Содоль.

Нагадаємо, що під час активної фази військовослужбовці з Грузії та Молдови, а також морської піхоти США та України, проводили тактичні морські та повітряні десанти, подолали понад півтисячі кілометрів у маршах, діяли спільно та за єдиним задумом навчання. Також, цього року у береговій компоненті навчань брали участь більше 1000 військовослужбовців з України, США, Грузії та Молдови. Понад 100 одиниць військової техніки. Також, значно було розширено географію навчань. Берегова фаза «Сі Бризу – 2021» проходила в Одеській, Миколаївський та Херсонській областях.

Варто додати, що під час урочистої церемонії кращих учасників українсько-американського навчання було нагороджено відзнаками та цінними подарунками, також військові обмінялись пам’ятними сувенірами на згадку.