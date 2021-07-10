Нацгвардія і Сили спецоперацій готові до несподіваної висадки на ворожому березі моря

У Чорному морі на території Тендрівської коси відбулися міжвідомчі навчальні збори із фахівцями водолазної підготовки різних військових та правоохоронних формувань України.

Про це повідомили у пресслужбі Нацгвардії.

Свою професійну майстерність підвищували бойові плавці Національної гвардії України, Військово-морських сил, Сил спеціальних операцій ЗСУ та Державної прикордонної служби.

Основними завданнями підрозділів ОЗСП Нацгвардії, які спеціалізуються на водолазній підготовці, є:

протидиверсійна охорона гідротехнічних об’єктів,

акваторій,

антитерор,

спеціальні дії на воді,

захист від диверсійно-терористичних загроз пов’язаних з водним середовищем.

Бойові плавці тренувались орієнтуватися за сигналами, буксирувати групу водолазів, вести вогонь під водою зі спеціальної підводної зброї та знешкоджувати ворога.

«Водолазні підрозділи Нацгвардії уже не вперше беруть участь у навчаннях такого типу. Самі ж плавці кажуть, що ці навчання необхідні для злагодження підрозділів та обміну досвідом щодо тактики дій під час виконання службово-бойових та бойових завдань», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, триває активна фаза навчань Sea Breeze у береговій зоні.

Також Морські спецпризначенці українських ССО провели навчання на кораблі США, а українські спецпризначенці тренувалися стрибати із конвертопланів Osprey.