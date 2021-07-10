Нацгвардія і Сили спецоперацій готові до несподіваної висадки на ворожому березі моря

У Чорному морі на території Тендрівської коси відбулися міжвідомчі навчальні збори із фахівцями водолазної підготовки різних військових та правоохоронних формувань України.
Про це повідомили у пресслужбі Нацгвардії.
Свою професійну майстерність підвищували бойові плавці Національної гвардії України, Військово-морських сил, Сил спеціальних операцій ЗСУ та Державної прикордонної служби.
Основними завданнями підрозділів ОЗСП Нацгвардії, які спеціалізуються на водолазній підготовці, є:
- протидиверсійна охорона гідротехнічних об’єктів,
- акваторій,
- антитерор,
- спеціальні дії на воді,
- захист від диверсійно-терористичних загроз пов’язаних з водним середовищем.
«Водолазні підрозділи Нацгвардії уже не вперше беруть участь у навчаннях такого типу. Самі ж плавці кажуть, що ці навчання необхідні для злагодження підрозділів та обміну досвідом щодо тактики дій під час виконання службово-бойових та бойових завдань», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, триває активна фаза навчань Sea Breeze у береговій зоні.
Також Морські спецпризначенці українських ССО провели навчання на кораблі США, а українські спецпризначенці тренувалися стрибати із конвертопланів Osprey.