ВМС України попереджає: Росія лише даремно тратить гроші, намагаючись перешкоджати навчанням «Сі Бриз»

На офіційній фейсбук-сторінці ВМС ЗС України розміщено заяву щодо спроб росіян перешкоджати проведенню міжнародних військових навчань у Чорному морі, на його берегах та в небі. Українські військові підкреслюють, що навчання пройдуть успішно попри будь-які намагання їм завадити.

Цитуємо повідомлення ВМС ЗС України:

“Незважаючи на численні провокації з боку одвічного ворога української незалежності – Російської Федерації, які відбуваються, в першу чергу в інформаційному просторі, через неспроможність росії протистояти геополітичним опонентам в реальному, Україна, разом з західними партнерами успішно проводить спільні навчання серії “СІ Бриз”. Кожного року російська пропаганда витрачає багатомільйонні бюджети з метою дискредитації будь-яких спроб світової спільноти організувати та провести спільні з Україною навчання, які мають на меті виключно підтримку безпеки та миру у кризових регіонах, навішуючи пропагандистські кліше щодо “агресивних” або “провокативних” дій партнерів нашої країни. Тим не менш, багатонаціональні навчання серії “Сі Бриз” тривають в штатному режимі і щороку досягають своєї основної мети”.