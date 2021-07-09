Речник Пентагону заявляє Росії: США не бачать перепон для спільних з Україною навчань у Чорному морі

Військові навчання, які проводить Росія у Чорному морі не заважають навчанням «Сі Бриз». Так відповіли у США на критичні заяви Росії.

«Нам невідомо про будь-які перепони для нашої здатності проводити навчання «Сі Бриз», – заявив під час брифінгу речник оборонного відомства США Джон Кірбі.

«Ми зосереджені на «Сі Бриз» і вони тривають добре», – додав він.

«Це оборонні навчання і це одні з найбільш потужних навчань «Сі Бриз» із тих, що ми наразі проводили. І ми пишаємося цим», – наголосив речник Пентагону.

«Ми пишаємось взаємодією і спроможністю, виявленою разом з міжнародними партнерами в міжнародних водах. Ми продовжимо інформувати про навчання і робити їх якомога прозорішими», – зауважив він.

«Навчання відбуваються в міжнародних водах у відповідності до міжнародного права», – додав Кірбі.

Ця заява США стала відповіддю Росії, яка засудила проведення «Сі Бриз», заявляючи, що ці навчання «навряд чи зміцнюють безпеку регіону».

Речник Пентагону відмовився детально коментувати нещодавні дописи, що поширювались у соціальних медіа, що нібито вказували на рух американського корабля USS Ross на шляху до Криму. Інформацію про цi координати спростували організатори навчань.

Раніше в пресі, з посиланням на інформацію російського Чорноморського флоту, з’явились повідомлення про те, що Росія відпрацьовувала бомбардування кораблів, а також перемістила установки С-400 до регіону.

Кірбі наголосив, що США непокоїть будь-яка інформація, «яка може збільшити ризик для наших людей, кораблів, або моряків».

Також Кірбі відзначив візит українського президента України Володимира Зеленського на USS Ross, що відбувся цими вихідними та поінформував про останні події навчань.

Наразі пірнальники США, України, Канади, Польщі та Грузії працюють над усуненням решток цивільного корабля, що затонув в 2016 році і тепер частково блокує причал в Одесі, повідомив Кірбі.

«Такі навчання як «Сі Бриз» дозволяють учасникам навчатись один від одного і зміцнювати відносини між союзниками НАТО та партнерами в регіоні», – підсумував Кірбі.

Радіо Свобода