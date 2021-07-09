Ілон Маск у захваті від розробленого українцями комп’ютерного додатку

Відомий американський винахідник і підприємець Ілон Маск в своєму Twitter вже вдруге запостив контент, створений за допомогою українського застосунку Reface.

Про це пише AIN.ua.

У твіті, що став вірусним – портрет Маска, який «оживили» за допомогою Reface.

За кілька годин із моменту публікації твіт набрав понад 60 тисяч лайків і 4500 ретвітів.

У додатку додали функцію анімації статичних зображень облич кілька місяців тому. З її допомогою можна анімувати будь-які зображення, картини і фото осіб, і накладати на це музику.

Маск раніше вже ретвітив контент, створений за допомогою Reface, у 2019 році, – тоді він запостив фото відомого актора Дуейна Джонсона зі своїм обличчям.

Про компанію RefaceAI

Компанію RefaceAI заснували українці Роман Могильний, Олесь Петрів і Ярослав Бойко у 2011 році, тоді вона називалася Neocortext. Спочатку команда займалася машинним навчанням, від роботи з семантикою тексту до візуального контенту. Тепер компанія зосередилася на своїй AI-технології заміни осіб. Компанія піднімала інвестиції, зокрема, від $300 тисяч до $500 тисяч від Adventures Lab і $5,5 млн від Andreessen Horowitz в 2020 році.

Нагадаємо, розроблений у Києві, в КПІ супутник став найвитривалішим серед 32 конкурентів із 17 країн, а українcький стартап Wantent потрапив до європейського акселератора.