Активна фаза “Сі Бриз – 2021″: багатонаціональні сили провели “операцію зі стабілізації у кризовому регіоні”

Сили берегової компоненти було розподілено на чотири тактичні групи та групу вогневого ураження. Операція розпочалась з висадки тактичних повітряних і морських десантів з подальшим просуванням у глиб кризового регіону.

Не менш важливе завдання було поставлене другій тактичній групі, до складу якої увійшли українські морські піхотинці, військовослужбовці Державної прикордонної служби України, військовослужбовці Збройних сил Грузії та Республіки Молдови. Ця група, здійснивши десантування з вертольотів безпарашутним способом, атакувала захоплений аеродром, який терористи планували використовувати як основний пункт для приймання продовольства, особового складу й техніки. Після взяття об’єкта під контроль командир групи ухвалив рішення організувати кругову оборону аеродрому й утримувати його до підходу основних сил.