Зразу після “Сі Бриз-2021″ в Україні стартують нові військові навчання

Практично зразу після завершення “Сі бриз-2021″, в Україні розпочнуться нові навчання для підрозділів ЗСУ, із задіянням військової техніки НАТО. Про це розповів командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський під час спільного брифінгу з командувачем Сухопутних військ НАТО генерал-лейтенантом Роджером Клутьє.

Генерал-полковник Олександр Сирський поінформував, що під час проведення спільних переговорів сторони обговорили й деталізували подальші кроки щодо двосторонньої співпраці.

— Ми розглянули низку питань щодо продовження двостороннього співробітництва, зокрема і стажування українських офіцерів у штабах і органах військового управління в НАТО. А також окреслили плани на короткострокову, середньострокову і довгострокову перспективи, — сказав генерал-полковник Олександр Сирський. — Незабаром на одному з полігонів України розпочнуться багатонаціональні навчання «Козацька булава – 2021», які триватимуть з 12 по 24 липня. Участь у них братимуть українські військовослужбовці. Військову техніку представлять країни-партнери НАТО. Крім того, восени будуть проведені вже щорічні військові маневри «Швидкий тризуб» (Rapid Trident). Наша робота ще не завершена, вона лише набирає обертів і ми рухаємось уперед!