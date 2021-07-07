Українські й американські розвідгрупи відпрацювали спільне десантування у “ворожому тилу”

У день, коли Україна святкувала чергову річницю звільнення від проросійських сепаратистів Краматорська і Слов’янська, стартувала активна фаза берегової компоненти міжнародних військових навчань “Сі Бриз – 2021″.
Як повідомляють у Службі зв’язків з громадськістю Командування Військово-Морських Сил ЗС України, після отримання бойового наказу багатонаціональні тактичні групи висунулися із пункту базування в райони очікування. Під час здійснення маршу підрозділи очікує чимало ввідних. Зокрема, тактичні групи відбиватимуть засідки умовного противника і влаштовуватимуть власні засідки, проводитимуть стабілізаційні дії та заходи з розблокування маршрутів висування техніки.
Навчання сплановані таким чином, щоб умови були максимально наближені до бойових. Наприклад, відбиття засідок відпрацьовуватимуться із застосуванням засобів РЕБ.
Напередодні американські та українські розвідувальні групи десантувалися у тил умовного противника з метою виявлення баз незаконних збройних формувань та важливих об’єктів інфраструктури.
Нагадаємо, у береговій компоненті беруть участь військовослужбовці окремого батальйону морської піхоти, морської піхоти США, Збройних Сил Грузії, Збройних Сил Республіки Молодова, Державної прикордонної служби України. Також у складі українських підрозділів є курсанти 3-го курсу факультету підготовки спеціалістів десантно-штурмових військ. Майбутні офіцери проходять стажування на первинних командирських посадах.