Українські й американські розвідгрупи відпрацювали спільне десантування у “ворожому тилу”

Навчання сплановані таким чином, щоб умови були максимально наближені до бойових. Наприклад, відбиття засідок відпрацьовуватимуться із застосуванням засобів РЕБ.

Напередодні американські та українські розвідувальні групи десантувалися у тил умовного противника з метою виявлення баз незаконних збройних формувань та важливих об’єктів інфраструктури.