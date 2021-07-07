У окупованому Криму – чергова паніка з-за міжнародних навчань “Сі Бриз-2021″. Цього разу “розтривожив” літак США

У Міноборони РФ заявили, що піднімали винищувачі Су-30 для супроводу американського літака-розвідника Boeing P-8 Poseidon над Чорним морем.
Джерело: російський “Інтерфакс” з посиланням на Міноборони РФ.
Дослівно: ”Для впізнання повітряної цілі і недопущення порушення державного кордону РФ в повітря були підняті два винищувачі Су-30 зі складу чергових сил морської авіації та протиповітряної оборони Чорноморського флоту”.
Деталі: Екіпажі російських винищувачів ідентифікували повітряну ціль як літак Boeing P-8 Poseidon, який належить ВМС США.
У РФ стверджують, що політ російських літаків нібито виконувався “в суворій відповідності з міжнародними правилами”.
Нагадаємо:
- Росія вивела в море весь корабельний склад Чорноморського флоту через міжнародні військові навчання України і союзників Sea Breeze-2021.
- Традиційні україно-американські навчання Sea Breeze у 2021 році є рекордними за кількістю учасників – 32 кораблі, 40 літаків, 18 команд спеціального призначення – загалом 5 тисяч особового складу з 32 країн.
- З огляду на це російське посольство у Вашингтоні опублікувало заяву, в якій йшлося, що “розмах та агресивна природа” військових навчань SeaBreeze “не відповідають безпековим потребам у Чорному морі”. На думку Москви, ці військові маневри нібито “підвищують ризики ненавмисних інцидентів” та “надихають мілітаристські амбіції України”. Росія закликала США та союзників Вашингтону припинити військові операції в Чорному морі.
- Під час проведення військових навчань Sea Breeze-2021 за участі України та низки країн-членів НАТО, російські військові паралельно влаштували маневри своєї авіації над Чорним морем.
Українська правда