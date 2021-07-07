На межі з окупованим Кримом ЗСУ тренувалися наносити зенітно-ракетний удар по авіації ворога

Поблизу адміністративного кордону з тимчасово окупованим Кримом українські військовослужбовці провели спільні тактичні навчання. У них взяли участь розрахунки зенітних ракетних комплексів «Оса-АКМ», які відбили напад авіації умовного противника, повідомляє пресслужба Командування об’єднаних сил ЗС України.

Як розповів командувач Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв,за легендою навчань, колона підрозділу реактивних систем залпового вогню «Смерч» здійснила марш задля зміни вогневих позицій і під час висування була атакована авіацією умовного противника.

– Розрахунки зенітних ракетних комплексів в умовах, максимально наближених до бойових, з поставленими радіоелектронними перешкодами здійснили розвідку повітряної обстановки, визначили координати цілей, після чого знищили літаки умовного противника пусками ракет, – зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, особовий склад також відпрацював ряд ввідних по розвідці, виявленню, супроводу і знищенню як групових, так і поодиноких цілей, що перебували на різних висотах і швидкостях.

– Водночас підрозділ реактивних систем залпового вогню «Смерч» відпрацював навчально-бойові вправи зі знищення пунктів базування умовного противника та злітно-посадкових смуг як штурмової авіації, так і безпілотних літальних апаратів, – підкреслив командувач Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Зазначається, що під час комплексного тренування українських військовослужбовців були відпрацьовані питання заняття і маскування позицій, організації системи зв’язку й управління, приведення техніки з похідного положення в бойове.