97-річний українець визнаний найкращим тенісистом планети у категорії 90+

97-річний харків’янин Леонід Станіславський офіційно став найкращим тенісистом на планеті у віковій категорії від 90 років серед тих, хто бере участь у змаганнях.

Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

У середу, 7 липня, відбудеться урочиста церемонія присудження статусу світового рекордсмена Книги рекордів Гіннеса.

Попри вік, Станіславський регулярно тренується упродовж останніх 30 років. Він займається тенісом тричі на тиждень і влітку, і взимку.

У 2015 році пан Леонід вперше зіграв на чемпіонаті світу в категорії Super-Senior.

У 2017 році харків’янина нагородили титулами “Найповажнішого віку тенісист” та “Найповажнішого віку людина, яка здійснила спуск на тролеї.

Свою кар’єру Станіславський розпочав досить пізно – у 32 роки. Незважаючи на це, він брав участь у турнірах, які проводяться під егідою Міжнародної тенісної федерації (ITF).