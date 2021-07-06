Уповноважений із захисту державної мови говорив у Холодному Яру про нові норми мовного закону

3-4 липня Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь відвідав з робочим візитом Черкащину.

Зокрема, Тарас Кремінь взяв участь у Фестивалі нескореної Nації «Холодний Яр», який цьогоріч проходив у Суботові – про це повідомляється на офіційній фейсбук-сторінці Уповноваженого із захисту державної мови. “Фестиваль «Холодний Яр» порівняно недавно з’явився на фестивальній карті України, але за 6 років свого існування вже став традиційним, набув свого статусу і популярності. “Холодний Яр” – місце боротьби та чину. Дякую черкащанам за плекання українських традицій та українського духу”, – сказав Тарас Кремінь.

На гутірковій галявині фестивалю Уповноважений обговорив із учасниками дискусії теми, пов’язані з національно-визвольними змаганнями українців різних історичних періодів, політичною та геополітичною ситуацією в країні та світі.

Учасники дискусії акцентували увагу на питанні необхідності захисту української мови та обговорили нові норми мовного закону, які набувають чинності з 16 липня 2021 року.

“Мені дуже приємно, що серед організаторів цього фестивалю є люди, які першими в Україні на обласному рівні розробили й затвердили обласну програму розвитку української мови. Я хочу подякувати черкащанам за те, що вони це зробили! Я знаю, які непрості суперечки точилися всередині вашого депутатського корпусу. Та незважаючи ні на що, Черкаська область першою в Україні затвердила Комплексну програму розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на 2021-2025 роки. Дуже сподіваюсь, що й інші області візьмуть це за приклад”, – наголосив Тарас Кремінь.

Під час візиту Уповноважений також відвідав Шевченківські місця та поклав квіти до пам’ятника Михайла Максимовича – першого ректора відомого на весь світ Київського університету імені Святого Володимира (нині – університету ім.Т.Г. Шевченка)