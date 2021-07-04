Уряд Єгипту зробив українську мову обов’язковою для єгипетських готелів

Українська мова стала обов’язковою для єгипетських готелів, де мешкають мандрівники з України.

Про це заявив міністр туризму та старожитностей Єгипту Халед Аль-Анані під час пресконференції з українськими журналістами в Каїрі, пише Ракурс.

Уряд дав розпорядження працівникам туристичної галузі, аби українською, наприклад, дублювали інформаційні матеріали в готелях. Також Єгипет зацікавлений в українськомовному персоналі. І вже незабаром запрацює туристична гаряча лінія, де теж використовуватимуть українську, пообіцяли в єгипетському уряді.

«Я був в Україні з офіційним візитом. І це було перше прохання, яке я отримав. Туристи люблять, коли вони отримують послуги українською мовою в готелях, до яких приїздять. Після мого повернення ми попросили готелі використовувати українську всюди, де це можливо. Зараз також Єгипетська агенція з промоції туризму робить гарячу лінію для мандрівників, де буде українська мова. І вона запрацює дуже скоро. Українці зможуть телефонувати і спілкуватися рідною мовою вже незабаром», – повідомив міністр Халед аль-Анані.

Також у всіх нових та оновлених музеях Єгипту будуть українські аудіогіди.

«Я запитав в українського посольства варіант оформлення аудіогіда через QR-код, який можна буде завантажувати та прослуховувати», – повідомив Аль-Анані.

Міністр повідомив, що минулого року було відкрито нові історичні музеї в найпопулярніших місцях відпочинку українців – Шарм-ель-Шейху та Хургаді, а цього – Музей єгипетської цивілізації в Каїрі. В найближчих планах – створення 20 нових музеїв, а також щорічне оновлення 20% існуючих. Усі вони матимуть українські аудіогіди.

У 2018 і 2019 роках Україна була на другому місці за кількістю туристів, які приїжджають до Єгипту. У 2019-му Єгипет відвідало близько 1,5 мільйона українських туристів, а з моменту відновлення туризму в 2020 році Україна є першою країною-джерелом виїзного туризму в Єгипті.