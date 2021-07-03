﻿

Український мультфільм, прем’єра якого відбудеться до Дня Незалежності, закупили вже 49 країн світу

Дата: 03.07.2021
Автор:

Повнометражний мультфільм “Гулівер повертається”, виробництвом якого займаються 95 Animation Studio і Gulliver Films, вийде на екрани 19 серпня 2021 року.

Над проектом працювали найкращі аніматори України, зарубіжні фахівці, а також команда сценаристів Студії “Квартал 95″.

До 30–річчя Незалежності України Студія “Квартал 95″ випускає український анімаційний мультфільм, який вже підкорює світ – він вийде в прокат в 49 країнах, серед яких: Португалія, Іспанія, Італія, Туреччина, країни Бенілюксу, Середнього Сходу, Латинської Америки. Нещодавно список поповнився Австралією.

Нагадаємо, що “Гулівер повертається” був успішно представлений на Берліналі і в Каннах на найбільшому світовому кіноринку Marche du Film, був відібраний в конкурсну програму Шанхайського кінофестивалю, а також буде показаний на Пусанському міжнародному кінофестивалі для дітей та молоді.

Головних героїв у мультфільмі озвучили: Володимир Дантес, Надя Дорофєєва, Євген Кошовий, Станіслав Боклан, Олександр Пікалов.

Нагадаємо, за сюжетом Гулівер отримує лист, в якому жителі Ліліпутії просять його про допомогу. Їх країна в страшному занепаді, тому без хорошого і мудрого велетня їм не обійтися. Але чи буде Гуллівер самовіддано вирішувати справи своїх друзів, коли у самого не все так добре?

Поделиться в соц. сетях

Share to LiveJournal
Share to Odnoklassniki
﻿

Напишіть відгук

Свіжий випуск

Газета 'Козацький край' номер 3 від сiчня 2021

дружні сайти

ТМ “Еко-Ферма”

Музейно-етнографічний комплекс “Дикий Хутір”

Світовий Конґрес Українців

Млини України

Млини України

Туристична компанія “Від Краю – до Краю”

Від краю до краю

© 2011-‘2021’.Вільне Козацтво Холодного Яру