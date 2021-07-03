Прикордонники вилучають зброю, яку контрабандисти намагаються завезти з Білорусі в Україну

З початку року на українсько-білоруському кордоні військовослужбовці Держприкордонслужби України припинили спроби незаконного перевезення через кордон 27 одиниць зброї, з яких: 12 одиниць мисливської, 13 – холодної та по одній – газової та пневматичної.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба. За аналогічний період минулого року на українсько-білоруському кордоні затримали на 6 одиниць зброї більше.
Дослівно: “Тож, усі заяви білоруських політиків про потоки контрабанди зброї з України – безпідставні. Навпаки, з серпня минулого року українські прикордонники на кордоні з Білоруссю несуть службу у посиленому режимі, що сприяло зменшенню протиправної діяльності на цій ділянці”.
Передісторія:
- 2 липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що доручив прикордонникам “повністю перекрити” кордон з Україною через нібито контрабанду зброї.
- Водночас, Міністерство закордонних справ України та Державна прикордонна служба не підтвердили закриття кордону із Білоруссю.
- 3 липня Державна прикордонна служба України заявила, що у пропускних операціях на кордоні з Білоруссю не спостерігається жодних ознак, які б свідчили про перекриття кордону.