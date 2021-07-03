На Львівщині проходять вишкіл резервісти десантно-штурмових військ

350 резервістів-десантників проходять вишкіл на Львівщині на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон). Вони тренуються разом із військовослужбовцями 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України, яка і приймає резервістів.

Серед резервістів – люди різних професій, а це і працівники ІТ-сфери, приватні підприємці, робітники, є й актор. Але чимало з них вже мають досвід бойових дій на Донбасі, повідомляє “Радіо Свободи”.

Навчання резервістів при 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді, військовослужбовці якої з з 1 червня прибули із зони проведення ООС і перебувають на ротації на Яворівському полігоні, де навчаються за стандартами НАТО в рамках програми «Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи». Десантники, зокрема, проходять підготовку до командно-штабних навчань із застосуванням програми імітації JCATS (Joint Conflict and Tactical Simulation) під керівництвом інструкторів Міжнародного центру миротворчості та безпеки і військових із країн-партнерів членів НАТО.

На два тижні до 95-ї бригади долучились і 350 резервістів. На вишкіл кожних 24 із них залучають 5-6 десантників. Працюють резервісти без вихідних.

У ці дні бійцями ДШВ відпрацьовано парашутне десантування, зокрема – і в нічну пору, з веденням вогню на ураження умовного противника.

За словами військовослужбовців, є багато людей, охочих підписати контракт резервіста. Водночас, і серед резервістів є такі, які мають намір підписати після зборів контракт із ЗСУ. Великі збори резервістів необхідні, щоб, при потребі, підсилити ЗСУ досвідченими бійцями у найкоротші терміни для захисту країни.

Укласти контракт про проходження служби у військовому резерві можуть громадяни України віком від 18 до 57 років (незалежно від статі) за винятком осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

На початку бойових дій на Донбасі, у 2014 році, в Україні було близько 2 тисяч резервістів, які підписали контракт і проходили збори. У 2016 році створювали оперативний резерв першої черги, куди зараховувались усі, хто звільнявся з лав ЗСУ, а це мобілізовані і кадрові військові. На сьогодні в Україні понад 200 тисяч резервістів і деякі бригади ЗСУ мають по два-три комплекти підготовлених резервістів.