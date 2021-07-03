Морська піхота України і США тренується разом з підрозділами з Грузії і Молдови

На Херсонщині триває берегова компонента українсько-американських навчань “Сі Бриз – 2021″, яка вперше відбувається на загальновійськовому полігоні “Олешківські піски” морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

У Береговій компоненті беруть участь військовослужбовці окремого батальйону морської піхоти командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, морської піхоти США, Збройних Сил Грузії, Збройних Сил Республіки Молодова, Державної прикордонної служби України. Також у складі українських підрозділів є курсанти 3-го курсу факультету підготовки спеціалістів десантно-штурмових військ. Майбутні офіцери проходять стажування на первинних командирських посадах.

Під час медіа-дня журналістів було ознайомлено з роботою танкового підрозділу морської піхоти ВМС ЗС України в обороні. Танкісти виконали вправу стрільб штатним пострілом калібру 125 мм в умовах ведення оборонного бою, що є актуальним на сьогодні з урахуванням досвіду, набутого в АТО/ООС. Протитанковий підрозділ морської піхоти США знищив броньовані цілі умовного противника за допомогою протитанкового ракетного комплексу BGM-71 ТOW. Також, американська мінометна батарея виконала вогневі завдання із підтримки своїх підрозділів у ході наступального бою.

Одним з найяскравіших епізодів медіа-дня стала демонстрація дій багатонаціональною тактичною групою. За легендою, група отримала наказ на проведення рейдових дій. Вийшовши у визначений район, умовного противника було знищено силами української та американської морської піхоти, військовослужбовцями Державної прикордонної служби України, а також Збройних Сил Грузії та Республіки Молдови.

Останнім елементом медіа-дня стало відпрацювання українськими морпіхами десантування за допомогою КЗБО “Канат-М1″ з вертольотом армійської авіації Сухопутних військ ЗС України.

Нагадаємо, у береговій компоненті навчань беруть участь близько 1200 військовослужбовців з України, США, Грузії та Молдови та понад 100 одиниць військової техніки.

Довідково. Комплект знімного бортового обладнання (КЗБО) призначений для забезпечення безпарашутного десантування та евакуації з борту вертольота спеціально підготовленого особового складу з повним спорядженням. Дозволяє здійснювати десантування на складний рельєф місцевості, дахи будівель і палубні надбудови кораблів. Крім того, (КЗБО) “Канат-М1″ забезпечений шістьма евакуаційними петлями, що дозволяє здійснювати евакуацію десантників або поранених за допомогою спеціальних засобів.

Служба зв’язків з громадськістю Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України