Зеленський – Путіну: якби ми були одним народом, то над Москвою майорів би жовто-блакитний прапор

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці і росіяни – не один народ, а якби були одним, то над Держдумою в Москві розвивався б жовто-блакитний прапор.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”

Пряма мова: ”Давайте, нарешті, розставимо крапки над “i”. Ми точно не один народ. Були б одним народом, то в Москві, швидше за все, ходили б гривні, а над Державною думою розвивався б жовто-блакитний прапор. Так що, ми точно не один народ. У кожного з нас свій шлях”.

Деталі: За словами президента, “неможливо одночасно говорити про “один народ” і відкрито захоплювати наші території і продовжувати бійню на Донбасі”.

Він нагадав, що в українців і росіян є багато спільного – загальна частина історії, пам’ять, сусідство, родичі, загальні перемога над фашизмом, загальні трагедії – і, “можливо, щось спільне у буде в майбутньому, якщо ще не пізно зупинити тотальний поділ між нашими країнами”.

Зеленський ще раз повторив, що українці і росіяни не один народ, але у них “мета дійсно повинна бути одна – закінчити війну на Донбасі і повернути Україні її території”.

Передісторія:

30 червня президент Росії Володимир Путін в черговий раз повторив пропагандистську тезу про “єдиний народ”, який, мовляв, споконвіку існував в триєдності “великоросів, білоросів і малоросів”, який “намагалися розтягнути і роздрібнити”, зокрема зусиллями Речі Посполитої і Австро-Угорщини. Путін також вважає, що ініційований Володимиром Зеленським законопроєкт “оголошує російський народ некорінним на території України”. Він порівняв цей документ зі зброєю масового ураження.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна сама вирішує свою долю, що українці і росіяни – різні народи, за провалля між якими відповідальний президент Росії Володимир Путін.