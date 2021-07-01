Водночас троє українців потрапили до ТОП-20 кращих футболістів Євро-2020

Андрій Ярмоленко, Микола Матвієнко і Олександр Зінченко посідають відповідно 4-те, 17-те і 19-те місця у рейтингу кращих гравців Чемпіонату Європи з футболу 2020 року, складеному в УЄФА.

Про це повідомляє офіційний сайт UEFA

4-й Ярмоленко, наприклад, відзначився тим, що протягом турніру вже забив 2 голи, віддав 2 гольові передачі і продемонстрував досить високу точність пасів – 79%. Останній матч зі шведами підняв його з 25-ї позиції у рейтингу.

17-й Матвієнко – захисник, отже його успіхи вимірювались за іншими критеріями. При нулі голів він зробив 6 відборів, 22 рази відбив м’яч від власних воріт, поставив 6 блоків і 37 разів підібрав м’яч після втрати його суперником. Точність його передач складає 91%. До 1/8 фіналу він був на 56-му місці.

Зінченко, який на 19-й сходинці, – теж захисник. На його рахунку 1 гол, 3 відбори, 19 підборів, 1 блок і 9 відбитих від воріт м’ячів. Точність пасу – 81%. Перед матчем зі Швецією його рейтинг був лише 205.

Очолює рейтинг гравець Португалії Кріштіану Роналду.