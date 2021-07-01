Повітряна компонента навчання “Сі Бриз-2021″: до нанесення авіаударів і десантування на голови ворогів – готові!

У Миколаєві в рамках українсько-американського навчання «Сі Бриз — 2021» військові авіатори держав-учасників та партнерів НАТО продемонстрували зразки техніки та елементи пілотажу. До виконання завдань у повітрі була засоби морської, армійської авіації, Повітряних Сил Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України та Королівства Великої Британії.

Керівники багатонаціонального навчання від української та американської сторони у супроводі менторів особисто перевірили роботу повітряного компоненту «Сі Бриз — 2021».

Пілоти штурмових винищувачів Су-27 та СУ-25 у складі пар продемонстрували присутнім відпрацювання тактичних елементів з імітацією ураження наземних цілей. Після чого, літак АН-26 виконав політ на гранично малій висоті з метою маскування від засобів ППО умовного противника та разом з літаком Ан-2 здійснив десантування авіаційних рятувальників парашутно-десантних груп. В свою чергу, багатоцільові вертольоти-амфібії берегового базування МІ -14, у складі пари, разом з безпілотним літальним апаратом «Bayractar TB-2» провели імітацію розвідки сил і засобів противника.

- Наразі триває фаза злагодження підрозділів, які беруть участь у навчанні «Сі Бриз — 2021», відповідно компоненти відпрацьовують спільні тактичні вправи задля підвищення взаємосумісності, перед початком активної фази, – зазначив керівник українсько-американського навчання «Сі Бриз — 2021» від України капітан 1 рангу Олексій Доскато.

Важливо відміти, що вперше за історію навчань серії «Сі Бриз» у повітряному компоненті взяли участь винищувачі королівських ВМС Британії EF-2000 Tayphone та нещодавно отримані, в рамках міжнародного співробітництва між Україною та Туреччиною, безпілотні літальні апарати «Bayractar TB-2».

Загалом, захід супроводжувався демонстративними польотами авіації Військово-Морських Сил, Повітряних Сил Збройних Сил України, Великої Британії та Державної прикордонної служби України.

Керівник від США, капітан 1 рангу Стюарт Бауман відзначив, що навчання серії «Сі Бриз» з кожним роком підвищують свій рівень та складність проведення. Не стали виключенням і цьогорічні навчання.

Усі відпрацювання тактичних елементів в небі відпрацьовувалися за стандартами та процедурами Північноатлантичного Альянсу.