На півдні країни і в зоні ООС на сході проведено танкові й артилерійські навчання

На півдні України протитанкова батарея 100-міліметрових гармат МТ-12 «Рапіра» та самохідних протитанкових ракетних комплексів «Штурм-С», що входять до складу південного угруповання військ, тренувалася знищувати піхоту, танки та броньовану техніку.

Про це повідомляє пресслужба Командування об’єднаних сил ЗС України.

— Військовослужбовців артилерійського підрозділу було піднято за сигналом тривоги. Прибувши до району зосередження, армійці швидко зайняли вогневі позиції в очікуванні техніки та живої сили умовного противника, — повідомив командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, гармати «Рапіра» та ПТРК «Штурм-С» укотре розгорнулися на танконебезпечному напрямку. Головна ціль тренувань — відпрацювання впевнених і злагоджених дій розрахунків, а також точність виконання завдань в обмежений час.

— По суті, це комплекс заходів, коли розгортаються навчальні місця, проводяться заняття зі спеціальної та технічної підготовки. Вважаю, що вкотре мету навчання досягнуто. Особовий склад, попри спеку в полях, як і завжди з поставленими завданнями впорався, — зауважив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Тим часом, на Донбасі в районі проведення операції Об’єднаних сил пройшли планові заняття з бойової підготовки, під час яких спільні дії відпрацьовували танкові і механізовані підрозділи. Про це повідомляє прес-служба штабу ООС.

“За легендою навчань, “противник” прорвав оборону піхоти і почав наступ. Танковий взвод у складі трьох танків виїхав до місця зосередження для відбиття нападу. За командою, підрозділ вийшов на вогневий рубіж, відбив умовну ворожу атаку і здійснив контратаку на противника. Знищивши ворожу техніку і захопивши вигідний рубіж, танковий взвод забезпечив закріплення на ньому механізованих підрозділів”, – йдеться в повідомленні.

Під час маневрів також були відпрацьовані дії підрозділів в обороні і наступі з відпрацюванням елементів інженерного обладнання позицій, переміщень і зміни позицій.