Багатонаціональна тактична група відпрацювала рейдові дії в тилу противника

Тренування було розподілено на три етапи. Під час першого етапу тактична група отримала завдання вийти з району зосередження в район очікування. Там командир тактичної групи провів короткий брифінг на макеті місцевості та поставив завдання командирам підрозділів.

Другий етап – виконання завдання. За легендою, тактична група мала вийти в тил умовного противника та знищити важливі об’єкти інфраструктури військового призначення.

У ході остатнього етапу військовослужбовці здійснили марш до району зосередження, але під час руху колон умовний противник влаштував засідку і його потрібно було знищити.