На загальновійськовому полігоні “Олешківські піски”, у межах українсько-американських міжнародного навчання “Сі Бриз – 2021″ відбулися практичні тренування з тактичної підготовки.Багатонаціональна тактична група відпрацювала рейдові дії в тилу противника.
Військовослужбовці окремого батальйону морської піхоти командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, морської піхоти США, Грузії та Республіки Молдова діяли у складі єдиного багатонаціонального підрозділу.
Тренування було розподілено на три етапи. Під час першого етапу тактична група отримала завдання вийти з району зосередження в район очікування. Там командир тактичної групи провів короткий брифінг на макеті місцевості та поставив завдання командирам підрозділів.
Другий етап – виконання завдання. За легендою, тактична група мала вийти в тил умовного противника та знищити важливі об’єкти інфраструктури військового призначення.
У ході остатнього етапу військовослужбовці здійснили марш до району зосередження, але під час руху колон умовний противник влаштував засідку і його потрібно було знищити.