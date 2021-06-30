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Контррозвідка СБУ затримала у Києві бойовика так званої “ЛНР”

Дата: 30.06.2021
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Контррозвідка Служби безпеки України викрила і затримала у столиці учасника незаконного збройного формування терористичної організації «ЛНР».

Як повідомляє пресслужба СБУ, він прибув у Київську область для легалізації як внутрішній переселенець.

Встановлено, що зловмисник перебував у складі так званої «народної міліції ЛНР» як старший стрілець. Також обслуговував бойову техніку окупаційних військ.

Громадянину України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Також перевіряється інформація про можливе виконання учасником НЗФ диверсійно-розвідувальних завдань на підконтрольній Україні території.

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