Росіяни, які окупували Крим, вчинили провокацію проти корабля Нідерландів у Чорному морі

Міністерство оборони Нідерландів заявило, що 24 червня російські винищувачі спровокували небезпечну ситуацію, дуже низько пролетівши над їхнім фрегатом Evertsen. Це сталося лише за день після інциденту з британським есмінцем Defender.
Про це Міноборони Нідерландів повідомили у Twitter.
Там зазначили, що російські літаки неодноразово пролітали «небезпечно низько» над кораблем, впритул до нього і здійснювали «імітацію атак». При цьому, під час цих переслідувань фрегат Evertsen перебував у міжнародних водах.
Інцидент стався минулого четверга, 24 червня, приблизно між 15:30 та 20:30 за місцевим часом. За даними Міноборони Нідерландів, російські винищувачі були озброєні бомбами і ракетами «повітря-земля», призначеними для стрільби по цілі з повітря.
«Російські дії порушили право на вільне користування морем. Крім того, вони суперечать взаємним домовленостям, як це визначено в договорі INCSEA. Угода повинна запобігати небезпечним ситуаціям на морі», ㅡ кажуть у Нідерландах.
Водночас Міноборони Росії стверджує, що фрегат Нідерландів, який перебував у нейтральних водах, змінив курс і рухався в бік Керченської протоки. Там заявляють, що підняти винищувачі Су-30 і бомбардувальники Су-24 там вирішили «для запобігання порушенню кордону територіальних вод РФ», пише ТАСС.
Стверджують, після прольотів російських літаків фрегат відразу змінив курс і продовжив рух по колишньому маршруту. Окрім того, у Міноборони РФ наполягають, що польоти російських літаків «виконувалися відповідно до міжнародних правил використання повітряного простору».