Росіяни, які окупували Крим, вчинили провокацію проти корабля Нідерландів у Чорному морі

Про це Міноборони Нідерландів повідомили у Twitter.

Там зазначили, що російські літаки неодноразово пролітали «небезпечно низько» над кораблем, впритул до нього і здійснювали «імітацію атак». При цьому, під час цих переслідувань фрегат Evertsen перебував у міжнародних водах.

Інцидент стався минулого четверга, 24 червня, приблизно між 15:30 та 20:30 за місцевим часом. За даними Міноборони Нідерландів, російські винищувачі були озброєні бомбами і ракетами «повітря-земля», призначеними для стрільби по цілі з повітря.

«Російські дії порушили право на вільне користування морем. Крім того, вони суперечать взаємним домовленостям, як це визначено в договорі INCSEA. Угода повинна запобігати небезпечним ситуаціям на морі», ㅡ кажуть у Нідерландах.