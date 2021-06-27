Сили спецоперацій ЗСУ стали на крок ближчими до уніфікації з Силами швидкого реагування НАТО

Воїни окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно пройшли оцінювання першого рівня NEL-1 (Nato Evaluation). Це перший етап на шляху до залучення у NRF (Nato Response Forces – сили швидкого реагування НАТО).

Про це повідомляє пресслужба Командування ССО ЗС України.

На всіх етапах навчань українських воїнів оцінювали представники Польщі та країн-партнерів, які входять до NATO Special Operations Headquarters – NSHQ. Вони відмітили здатність наших військовослужбовців до перекидання сил та засобів, розгортання операційної бази, планування та проведення повного спектра спеціальних завдань.

У результаті український підрозділ визнали взаємосумісним із підрозділами Альянсу, що дозволило присвоїти національну оцінку першого рівня NATO (NEL-1).

«Виходячи з досвіду міжнародних навчань, ми не відчуваємо різниці між своєю роботою та роботою партнерів з Альянсу. Ми повністю інтегрувались у процес планування та бойового управління, а також застосування наших підрозділів», – розповів один з учасників міжнародного оцінювання.

Також зазначається, що вже незабаром другий підрозділ Сил спеціальних операцій ЗС України буде проходити фінішну оцінку NEL-2, яка дасть змогу нашим воїнам підтримувати мир та безпеку не тільки в Україні, а й у світі, стоячи пліч-о-пліч з військовослужбовцями Альянсу.