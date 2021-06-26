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Андрій Ярмоленко потрапив до символічної міжнародної збірної Євро-2020

Дата: 26.06.2021
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31-річний вінгер «Вест Хема» Андрій Ярмоленко став єдиним гравцем збірної України, який потрапив до символічної збірної Євро-2020 за підсумками групового етапу турніру.

Ярмоленко набрав 20 очок у віртуальній грі Fantasy Football. Примітно, що до команди увійшли відразу три футболісти збірної Нідерландів, яка виступала в одній групі з Україною — Мемфіс Депай, Джорджіньо Вейналдум і Дензел Дюмфріс.

Ярмоленко взяв участь у всіх трьох матчах групового етапу Євро-2020, забивши два м’ячі і віддавши одну результативну передачу.

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