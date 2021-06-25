СБУ викрила мережу “інтернет-агітаторів” російських спецслужб, які діяли у 6 областях України

Служба безпеки України викрила міжрегіональну мережу агітаторів, які здійснювали ворожі інформаційні операції на замовлення спецслужб РФ. Зловмисники поширювали через Інтернет заклики до зміни державного кордону та повалення конституційного ладу в Україні.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Під час слідчих дій у пропагандистів виявлено комп’ютерну техніку, обладнання та електронні носії інформації з доказами протиправної діяльності. Наразі вісьмом зловмисникам повідомлено про підозри у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки, ще двох – засуджено до позбавлення волі.

Так, у Києві було викрито уродженця Донеччини, який публічно агітував до захоплення державної влади та вступу до лав незаконних збройних формувань так званих ДНР та ЛНР. Для поширення ворожого контенту він використовував власні акаунти у соціальних мережах.

Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що розповсюджувані тексти містили заклики до насильницької зміни чинної влади в Україні.

У Маріуполі кіберфахівці СБУ заблокували діяльність місцевого жителя, який поширював через персональні сторінки заборонених соцмереж публікації щодо зміни меж державного кордону України. Також він закликав до ведення агресивної війни.

Наразі перевіряється інформація щодо співробітництва зловмисника зі спецслужбами РФ через одну з громадських організацій.

У Сумській області повідомлено про підозру мешканцю міста Путивль, який поширював в Інтернеті матеріали із закликами до повалення конституційного ладу в Україні.

На Черкащині викрито «інтернет-агітатора» на закликах до захоплення державної влади та фізичної розправи над високопосадовцями.

Також встановлено мешканку регіону, яка агітувала до зміни меж кордону нашої країни.

У Закарпатській області заблоковано деструктивну інтернет-активність двох місцевих жителів. Зловмисники поширювали у соціальних мережах заклики до відокремлення окремих територій України, де компактно проживають національні меншини.

На Вінниччині за матеріалами органів держбезпеки засуджено зловмисника, якого українська спецслужба викрила на агітації до дій проти територіальної цілісності нашої держави.

Наразі в СБУ тривають заходи, спрямовані на виявлення та блокування спроб іноземних спецслужб використовувати інтернет-простір для проведення підривної діяльності проти нашої держави.