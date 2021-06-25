Офіцери ВМС України пройшли навчання на базі у Варні з інструкторами із США

Офіцери Військово-Морських Сил ЗС України завершили курс «Управління кораблем» на базі Академії ВМС Болгарії.

У рамках програми Євразійського партнерства США та відповідно до Плану заходів міжнародного співробітництва, офіцери Військово-Морських Сил Збройних Сил України пройшли навчальний курс «Управління кораблем» на базі Академії ВМС Болгарії у місті Варна. Українські офіцери вдосконалювали навички виконання завдань в морі на сучасних тактичних тренажерах.

Основну увагу курсу було акцентовано на підвищенні рівня знань щодо процедур та прийомів управління кораблем, які використовуються державами-членами НАТО та застосовуються під час спільного плавання, тактичного маневрування, застосування корабельного озброєння тощо.

Слід зазначити, що у курсі взяли участь представники й інших країн-членів та партнерів НАТО, зокрема Румунії та Азербайджану.

- Основною тематикою на заняттях була безпека судноплавства та управління кораблем. Навчали нас провідні фахівці Навчального центру ВМС США, які спостерігали за нашою роботою під час практичних дій на тренажерах, – розповів один з учасників курсу – офіцер патрульного катеру типу “Айленд” лейтенант Олексій Кунділовський.

По завершенню курсу учасники отримали відповідні сертифікати.

Служба зв’язків з громадськістю Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України