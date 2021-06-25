“Бориспіль” увійшов у ТОП-15 найбільших аеропортів Європи за кількістю пасажирів

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» посів чотирнадцяте місце у переліку найбільших аеропортів Європи за кількістю пасажирів.

Про це повідомили у пресслужбі аеропорту.

Зазначається, що згідно зі звітом АСІ Europe, до якого увійшов 341 найбільший аеропорт Європи, аеропорт «Бориспіль» випередив низку потужних летовищ. Зокрема і аеропорти Відня, Риму, Лісабона, Афін, Мюнхена, Барселони, Брюсселя, Стокгольма, Цюриха, Мілана та Варшави.

У звіті, оприлюдненому в червні, представлені дані щодо пасажиропотоку. За 4 місяці 2021 року аеропорт «Бориспіль» піднявся на 14 місце в Європі та вперше в історії увійшов до топ-15.

Станом на травень 2021 року аеропорт «Бориспіль» вже відновив 60% рейсів порівняно з “докарантинними” показниками 2019 року.

За п’ять місяців 2021 року послугами аеропорту “Бориспіль” скористались 2 458 270 пасажирів (з них 1 253 071 – пасажири регулярних рейсів, 1 205 199 – нерегулярних).

Якщо порівняти з аналогічним періодом 2020 року, кількість пасажирів регулярних рейсів зменшилася на 33%. Водночас кількість пасажирів нерегулярних рейсів збільшилася на 95%.