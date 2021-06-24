Парламентська асамблея Ради Європи засуджує утиски кримських татар і хоче повернення Меджлісу на окупований півострів

Парламентська асамблея Ради Європи переважною більшістю голосів ухвалила рішення про положення кримських татар у окупованому Криму.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент “Європейської правди“.

За резолюцію проголосувало 73 депутатів, проти – 13, двоє утрималися

Під час розгляду були підтримані усі поправки, які запропонували на засіданні українські депутати, а також інші парламентарі. Під час дебатів проти жорсткої критики РФ виступили самі росіяни, а також один з представників групи комуністів/крайніх лівих.

Назву документу змінили на “Порушення прав людини, вчинені проти кримських татар у Криму”, автоматично визнаючи наявність таких порушень. Росія у підсумку відмовилася від права пропонувати зміни до цього документу.

Серед іншого, асамблеї пропонують визнати, що влада РФ вдається до “серйозних порушень стосовно кримських татар, включаючи вбивства, насильницькі зникнення, які так і не були розслідувані”.

При цьому йдеться про порушення, що відбуваються як на території Криму, так і за його межами. Зокрема, ПАРЄ вважає незаконною практику переведення ув’язнених кримчан у російські тюрми

Асамблея визнала, що російська окупаційна влада не розслідує звинувачення у позасудових розправах, викраденнях тортурах тощо стосовно кримських татар. Визнається практика адміністративного та юридичного приниження кримських татар. Згідно з текстом ухваленого рішення ПАРЄ, серед іншого, чекає від Росії відновлення роботи Меджлісу.