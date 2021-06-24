Морська піхота успішно відпрацювала нанесення вогневого удару реактивною артилерією

Реактивна артилерія Командування морської піхоти провела тактичні навчання батарей з бойовою стрільбою.
На полігоні міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів «Широколанівський» продовжуються заходи злагодження з особовим складом окремого реактивного артилерійського полку Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
Так, нещодавно, відбулись тактичні навчання батарей, у тому числі з бойовою стрільбою. Отримавши сигнал, підрозділи РСЗВ «Ураган» висунулись у район виконання завдань та зайняли вогневі позиції. Розрахунки швидко та злагоджено підготували свої бойові машини до бою та здійснили наведення.
За задумом навчання, військовослужбовці окремого реактивного полку мали знищити різноманітні цілі. Зокрема, це опорні пункти, групи піхоти, колони військової техніки тощо. Стрільба РСЗВ “Ураган” велася із закритих вогневих позицій на дистанцію понад 10 кілометрів.
За словами керівників навчань майора Сергія Ананько та майора Костянтина Злуніцина, не дивлячись на складні погодні умови, воїни-артилеристи продемонстрували високий рівень підготовки та злагодженості. Всі цілі було уражено, поставлені завдання були виконані в повному обсязі та у відповідні терміни.