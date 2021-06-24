Морська піхота успішно відпрацювала нанесення вогневого удару реактивною артилерією

Так, нещодавно, відбулись тактичні навчання батарей, у тому числі з бойовою стрільбою. Отримавши сигнал, підрозділи РСЗВ «Ураган» висунулись у район виконання завдань та зайняли вогневі позиції. Розрахунки швидко та злагоджено підготували свої бойові машини до бою та здійснили наведення.