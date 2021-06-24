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“Князівська” механізована бригада ЗСУ тренувалася штурмувати вигаданий населений пункт “Вугледар”

Дата: 24.06.2021
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Підрозділи окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького продовжують відточувати навички з тактичної підготовки на полі бою. Цього разу – на навчальній ділянці Рівненського військового полігону під назвою «штурмове містечко». Саме тут за стандартами армій країн НАТО збудований населений пункт «Вугледар» з одно- та двоповерховими будівлями.

Основним завданням було вдосконалення навичок командирів відділень з управління підрозділами, відпрацювання різних видів маневрування та повторення курсу тактичної медицини, повідомляє “АрміяInform”. На другому етапі – штурм будівель у межах лісостепової урбанізованої місцевості.

Поруч із піхотинцями навчаються і майбутні офіцери. Курсанти-третьокурсники Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного проходять стажування у бригаді як командири мотопіхотних взводів, навчаючись управляти діями підрозділів.

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