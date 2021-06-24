Бойові навчання “Сі Бриз” у Чорному морі: 3000 особового складу, 30 кораблів і 30 літаків та гелікоптерів України, США і держав НАТО

У цьогорічний бойових навчаннях «Сі Бриз», які от-от розпочнуться, планується задіяти близько 3 тис. особового складу, 30 кораблів, 30 повітряних суден, 18 команд спеціального призначення та водолазних команд.

Про це повідомляє Служба зв’язків з громадськістю Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України з посиланням на командувача ВМС ЗС України контр-адмірала Олексія Неїжпапи.

- У минулому році значні обмеження було накладено через пандемію COVID-19, тому не було заходу кораблів до портів України. Цього року навчання буде проведено в повному обсязі. Буде задіяно морську, берегову, повітряну та водолазну компоненти. Крім того, суттєво нарощено склад берегової компоненти, вона складатиме близько тисячі військовослужбовців з різних країн світу. Більше, ніж у минулорічному «Сі Бризі», буде залучено іноземної техніки. Зокрема, у навчанні візьмуть участь літаки і гелікоптери з американської сторони, – відзначив контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

- Головна особливість навчання – це значна зацікавленість світової спільноти даним заходом, про що свідчить рекордна кількість держав-учасниць, підрозділи від яких братимуть участь як безпосередньо, так і в якості офіцерів штабів або спостерігачів. Загалом планується задіяти близько 3 тис. особового складу, 30 кораблів, 30 повітряних суден, 18 команд спеціального призначення та водолазних команд, – повідомив командувач ВМС ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

Багатонаціональне навчання «Сі Бриз-2021» розпочнеться вже за кілька днів у північно-західній частині Чорного моря, а також в Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. Його головна ідея – підвищення рівня взаємосумісності підрозділів ВМС України та США і держав-партнерів НАТО під час виконання спільних завдань щодо підтримання морської регіональної безпеки та забезпечення миру і стабільності в Чорноморському регіоні.

- Усі елементи навчання «Сі Бриз-2021» сплановано та буде відпрацьовано відповідно до стандартів та процедур НАТО. Військовослужбовці українських ВМС спільно з партнерами виконуватимуть завдання у морі й повітрі, на суші та під водою. Керувати застосуванням усіх складових компонентів навчання буде Морське командування ВМС ЗС України, яке забезпечує взаємодію та управління міжнародними, міжвидовими, міжродовими та міжвідомчими угрупованнями, – відмітив керівник національного військового флоту контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

Для довідки. Навчання «Сі Бриз» – багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України починаючи з 1997 року відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних та військових відносин між Міністерствами оборони США і України від 1993 року. Співорганізаторами навчань виступають Україна та США.