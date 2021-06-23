Російські вибрики у Чорному морі відносно корабля Великої Британії: що це було?

Російські ЗМІ розповсюдили інформацію щодо того, що по курсу британського есмінця HMS Defender у Чорному морі було здійснено “прєдупрєдітєльниє вистрєли і бомбомєтаніє”. Наразі військово-політичним керівництвом України у взаємодії з союзниками формується позиція з цього питання. Після завершень консультацій вона буде доведена до громадськості у найкоротші терміни.

Про це інформує Міністерство оборони України.

Збройний інцидент в територіальних водах України — серйозне порушення міжнародного права.

Про інцидент офіційно:

Заява пресслужби Міністерства оборони Великої Британії:

«По HMS Defender не було здійснено жодних попереджувальних пострілів.

Корабель Королівського флоту здійснює звичайний прохід територіальними водами України відповідно до міжнародного права.

Ми вважаємо, що росіяни проводили навчальні стрільби в Чорному морі та попередили мореплавну спільноту про свої заходи.

Жодних пострілів не було здійснено в напрямку HMS Defender, і ми не визнаємо твердження про те, що на шляху корабля було скинуто бомби».

Дмитро Кулеба, Міністр закордонних справ:

«Яскравий доказ позиції України: агресивні та провокаційні дії Росії в Чорному та Азовському морях, її окупація та мілітаризація Криму становлять тривалу загрозу для України та її союзників. Нам потрібна нова якість співпраці між Україною та союзниками НАТО у Чорному морі».

Богдан Яременко , депутат Верховної Ради України від партії “Слуга народу”, екс-посол України в Туреччині: «Несподівано потужно тему нищення української культурної спадщини в Криму, яку вдень ми обговорили в Укрінформі, розвинув есмінець Королівського флоту «Дефендер». Слава і традиції володарки морів дозволяють Великобританії робити те, що одні не наважуються, а інші не можуть уявити. Істерику росіян викликав мирний прохід есмінця територіальними водами окупованого Криму, очевидно, цілком випадково, саме навпроти головної бази ЧФ РФ в Севастополі. Чи то тому, що опинившись одного разу поблизу Севастополя британці його якось захопили, чи то тому, що есмінець (destroyer – це корабель призначений знищувати надводні, підводні, повітряні цілі у великій кількості) корабель небезпечний, а британські есмінці небезпечніші вдвічі, бо ними керують британці, чи то тому, що цей есмінець є частиною авіаносної групи… Одним словом, неважливо чому, але у росіян стався нервовий зрив – від Севастополя аж до Москви. Перед тим, чи в результаті цього нервового зриву, як інформують росіяни, вони здійснили попереджувальні постріли і бомбометання по курсу есмінця. Британці чи то не вважали, що це до них, чи не переймалися, що сплески води навколо можуть їм зашкодити, пройшли туди, куди йшли, і з цілком собі британською гідністю заявили на російські протести, що поважають територіальну цілісність України, підтримували і підтримуватимуть нашу державу в тому числі участю в заходах НАТО в Чорному морі, а росіян попросили не займатися фігнею (по-військово-дипломатичному – не ескалувати). Браво! Дякуємо і учимось».