ВМС України провели у Чорному морі тактичне навчання корабельної десантної групи

Днями у визначених районах Чорного моря Військово-Морські Сили Збройних Сил України провели тактичне навчання корабельної десантної групи, до якого було залучено дивізіон надводних кораблів, підрозділи морської піхоти, морська авіація та авіація Повітряних сил.

Навчання провели у декілька етапів. Після приведення корабельної десантної групи у вищу ступінь бойової готовності, було здійснено завантаження особового складу та техніки, вихід з пункту базування, розгортання корабельної десантної групи до районів формування десанту. Відпрацювання організації протикатерної оборони українські військові здійснили з виконанням вправ корабельної десантної групи на полігонах бойової підготовки.

Епізоди тактичного навчання щодо організації маневрування були відпрацьовані за сигналами MTP, які використовують країни-члени НАТО. Крім того, українські моряки здійснювали тактичне маневрування, передачу вантажів на ходу, надавали допомогу аварійному кораблю з висадкою аварійно-рятувальної групи, буксирували пошкоджений корабель тощо. Також на фоні тактичного навчання було здійснено прийом курсової задачі К2 у МСТР (морський суховантажний транспорт) «Горлівка».

- Тактичні епізоди протикатерної оборони корабельної десантної групи на переході морем ми здійснювали з фактичним виконанням бойових вправ по морськім цілям. До епізоду долучались бойові розрахунки морської піхоти, які показали високу готовність та добрий вогневий показник, – розповів командир Флотилії капітан 1 рангу Юрій Федаш. – До висвітлення надводної обстановки та передачі інформації на командний пункт корабельної десантної групи залучалися літаки морської авіації. Також особливостями цього навчання було те, що ми вперше використовували надувні мішені типу «Killer Tomatoes», які використовуються в країнах-членах НАТО, – додав керівник навчання.

До наступного тактичного епізоду «Бій за висадку» долучалася бомбоштурмова авіація Повітряних Сил, а також вертольоти вогневої підтримки морської авіації. Висадку морського десанту на необладнане узбережжя здійснювали морським та повітряним способами. При залученні карабельно-катерного складу корабельної десантної групи і бойових розрахунків морської піхоти, яка виконувала бойові вправи з колективної зброї, українські військові відпрацювали тактичний епізод вогневої підтримки військ що діють на приморському напрямку.

- Тактичне навчання корабельної десантної групи було підготовчим. На ньому відпрацьовувалось злагодження корабельно-катерного складу, а також командного пункту корабельної десантної групи. В цілому екіпажі показали добрий рівень бойової підготовки, – зазначив капітан 1 рангу Юрій Федаш. – Завдяки таким навчанням ми підтримуємо належний рівень бойової готовності корабельно-катерного складу до виконання поставлених завдань і в подальшому плануємо нарощувати бойові спроможності щодо висадки морського десанту, – підсумував командир флотилії.

Служба зв’язків з громадськістю

Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України

