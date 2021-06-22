На борту британського есмінця в порту Одеси підписано Меморандум про морське партнерство України та Великобританії

21 червня в Одесі на борту корабля Королівських Військово-Морських Сил Великої Британії “Дефендер” підписано Меморандум про реалізацію проєктів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства та Військово-Морськими Силами ЗС України. Підписантами Меморандуму виступили заступник Міністра оборони України Олександр Миронюк та Міністр із питань оборонних закупівель Великої Британії Джеремі Квін.

- Підписаний меморандум між Україною та Великою Британією щодо імплементації договору стосовно набуття спроможностей ВМС України на найближчі п’ять років, – розповів командувач ВМС ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа. – Це відбулося в рамках домовленостей щодо кредитування України, які були підписані в минулому році. В меморандумі прописано які напрями нашої співпраці буде виконано в найближчий час, – додав він.

У найближчій перспективі українські ВМС очікують на передачу до свого складу двох кораблів типу “Сендаун”, які зараз перебувають в складі Королівських ВМС Великої Британії, після повної їх ревізії, ремонту, модернізації, додаткового оснащення та відповідної підготовки особового складу ВМС ЗС України. Окрім того вісім ракетних катерів будуть побудовані згідно вимог українських ВМС, перші два з яких будуть побудовані безпосередньо у Великій Британії, а інші планується побудувати вже в Україні. Також сплановано допомогу Великої Британії у розбудові військово-морських баз на Азовському та Чорному морі.

Під час заходу також було проведено зустріч командувача Військово-Морських Сил ЗС України контр-адмірала Олексія Неїжпапи з Першим морським лордом Великої Британії адміралом Тоні Радакіном, в ході якої вони обговорили безпекову ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні та питання поточної і подальшої співпраці.

- Присутність кораблів НАТО в Чорному морі додають стабільності і є сигналом, що Україна не самотня і що наші партнери, в тому числі Велика Британія, підтримують Україну, – наголосив командувач національних ВМС.

Фото Олександра Кіндсфатера (АрміяInform) та служби зв’язків з громадськістю Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України