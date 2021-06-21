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У Холодному Яру освячено фундамент майбутньої дзвіниці козацького храму

Дата: 21.06.2021
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Козацький храм у Холодному Яру на чигиринському хуторі Буда, перший в Україні, що був зведений в честь Святого Праведного Петра Багатостраждального (Калнишевського), орієнтовно вже цієї осені матиме дзвіницю.

20 червня, у день Святої Трійці настоятелем храму отцем Василем Цирілем освячено фундамент майбутньої дзвіниці, у який закладено пам’ятну капсулу. Будівництво планується завершити до дня Покрови і Козацтва – 14 жовтня.

Фото Олега ОСТРОВСЬКОГО

8 червня 2021 року, момент початку будівництва дзвіниці

 Довідка

Будівництво храму біля тисячолітнього дуба Максима Залізняка розпочато 14 жовтня 2009-го, храм урочисто освячено 25 липня 2015 року.

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