У Холодному Яру освячено фундамент майбутньої дзвіниці козацького храму

Козацький храм у Холодному Яру на чигиринському хуторі Буда, перший в Україні, що був зведений в честь Святого Праведного Петра Багатостраждального (Калнишевського), орієнтовно вже цієї осені матиме дзвіницю.

20 червня, у день Святої Трійці настоятелем храму отцем Василем Цирілем освячено фундамент майбутньої дзвіниці, у який закладено пам’ятну капсулу. Будівництво планується завершити до дня Покрови і Козацтва – 14 жовтня.

Фото Олега ОСТРОВСЬКОГО

Довідка

Будівництво храму біля тисячолітнього дуба Максима Залізняка розпочато 14 жовтня 2009-го, храм урочисто освячено 25 липня 2015 року.