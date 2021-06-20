Національний рекорд, зафіксований на Черкащині, підтримали водночас у 5 країнах

Всеукраїнський флешмоб «Стань учасником рекорду України зi скандинавської ходьби» стартував з Катеринополя на Черкащині, до нього долучилося не менше тисячі учасників.

Вперше флешмоб відбувся у режимі телемосту з іншими містами України та полягав у одночасному проходженні скандинавською ходьбою учасниками з різних населених пунктів України та ще чотирьох країн світу.

Як відзначила представниця Книги рекордів України Лана Вєтрова у Фейсбуці, під час заходу встановили національний рекорд, а саме – “Наймасовіша скандинавська ходьба”, учасниками рекорду стали не менше тисячі учасників.

«Деякі з них є новачками, але основна частина людей – це вже апологети скандинавської ходьби, які закохані в цей вид спорту», – написала Лана Вєтрова.

Оголошення національного рекорду відбулося в Катеринополі, звідки вийшла ініціатива організації рекорду.

У встановленні рекорду взяли участь спортсмени і любителі скандинавської ходьби з України, Італії, Польщі, Білорусі та Казахстану.