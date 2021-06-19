Визнання майстерності: семиразову володарку Греммі для обкладинки Rolling Stone фотографувала українка

Українська фотографиня Яна Яцюк зняла популярну американську співачку Біллі Айліш для обкладинки журналу Rolling Stone.
Про це пише buro247.ua.
Зазначається, що українка зробила фото семиразової володарки премії Греммі Біллі Айліш для нового випуску видання Rolling Stone.
Новий номер присвячений виходу нового альбому Біллі Айліш Happier Than Ever, реліз якого призначено на липень.
На сторінках журналу співачка з’явилася в нестандартній сукні-комбінації Gucci, кардигані Helmut Lang, сорочці Burberry і кофті Ralph Lauren.
Про фотографиню
Яна Яцюк народилася в місті Івано-Франківськ, а згодом переїхала до Лос-Анджелеса, де нині працює професійним фотографом.
Раніше Яна проводила зйомки з актрисами Аною де Армас, Реджиною Кінг, дівчатами з групи HAIM та іншими американськими знаменитостями.
Нагадаємо, Projector створили безкоштовний фотобанк з Києвом до Дня міста.
Як ми повідомляли раніше, українських фотографів запрошують на міжнародний конкурс «Вікі любить землю»-2021.