Визнання майстерності: семиразову володарку Греммі для обкладинки Rolling Stone фотографувала українка

Українська фотографиня Яна Яцюк зняла популярну американську співачку Біллі Айліш для обкладинки журналу Rolling Stone.

Про це пише buro247.ua.

Зазначається, що українка зробила фото семиразової володарки премії Греммі Біллі Айліш для нового випуску видання Rolling Stone.

«Не можу передати, що я відчуваю зараз, але просто хочу плакати від щастя», – написала у своєму інстаграмі Яна Яцюк.Яна подякувала знімальній команді та Біллі за її довіру, заразливий сміх та вразливість.«Дівчина, що стоїть на вершині світу із твоєю скромністю і добротою, заслуговує всього цього і набагато більшого», – написала фотографиня.

Новий номер присвячений виходу нового альбому Біллі Айліш Happier Than Ever, реліз якого призначено на липень.

На сторінках журналу співачка з’явилася в нестандартній сукні-комбінації Gucci, кардигані Helmut Lang, сорочці Burberry і кофті Ralph Lauren.