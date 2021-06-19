Фестиваль під Черкасами: “Рок Булава” на Дахнівській Січі

Вже за назвою не тяжко здогадатись, що виконавці на сцені фестивалю, що проходить на “Дахнівській Січі” 18-20 червня – це рок-гурти з усієї України та з-за її меж.

З переліком музичних учасників можна ознайомитися з афіші, яку додаємо. А фестиваль в цілому його організатори характеризують наступним чином:

«Рок Булава» – це три складові правильного початку літа: весела компанія, качова музика та теплі вечори біля багаття. Фестиваль змінив локацію та переїхав на територію Дахнівської Січі, що на Черкащині. Проте, деякі зміни тільки на краще. Територія збільшилася, а дістатися до локації стало простіше. Вже вдев’яте(!) запрошуємо в гості фестивальників всієї країни, аби зустрітися з друзями, послухати та поспілкуватися з улюбленими виконавцями, зробити заповітну фоточку з вівцею Катюхою та зарядитися емоціями на все літо! Це три дні драйву, шалених образів та життя без обмежень і заборон.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: будьте обережні, понаднормові навантаження на роботі – шкодять вашому фестивальному життю. Тому, не зволікайте і купуйте квитки вже зараз. Чекаємо кожного!”