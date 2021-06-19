На змаганнях “Сталева міць” визначили найсильніших військовиків командування “Північ”

У Бердичеві на базі артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича завершились змагання на першість серед команд військових частин оперативного командування «Північ» з військово-прикладних видів спорту «Сталева міць».

Про це повідомляє пресслужба ОК «Північ».

Боротьба відбувалася з 15 по 18 червня на Житомирщині. З різних областей України, що територіально розташовані в районі відповідальності оперативного командування «Північ», з’їхалися дев’ять команд. У кожній — по вісім військових спортсменів і дев’ятий член команди — бойовий медик, який здатний оперативно та якісно надати першу медичну допомогу побратимам у разі травмування.

Військовослужбовці долали смугу перешкод, показували витривалість, брали участь у забігах на 10 і 20 км, демонстрували швидкісну стрільбу та стрільбу з ускладненням з автомата, метали гранати. Заключним етапом змагань стало перетягування канату, що стало вирішальним у визначенні переможців.

Зазначається, що боротьба, до якої активно долучалися вболівальники з усіх частин, виявилася напруженою та емоційною. Отже, за результатами:

перше місце виборола команда окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького;

місце виборола команда окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького; друге місце посіли військові з окремого автомобільного батальйону;

місце посіли військові з окремого автомобільного батальйону; на третій сходинці — збірна 1-ї окремої танкової Сіверської бригади.

Вітаємо всіх учасників спортивних змагань, кожен з яких зумів довести, що він має сталевий характер бійця та переможця.

Попереду змагання збірної ОК «Північ» на першість Сухопутних військ.

Фото: пресслужба 26 артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича