Україна проводить ротацію національного контингенту в складі KFOR у Косово

Україна проводить ротацію національного контингенту в складі у міжнародної операції з підтримання миру та безпеки KFOR у Косово.

Про це інформує Командування об’єднаних сил ЗС України на своїй сторінці у Facebook.

Військовослужбовці здійснюють приймання та передачу посад, перевіряють справність військової техніки та її готовність до застосування під час виконання завдань за призначенням. Спеціалізація національного контингенту у складі багатонаціональних сил KFOR – розмінування, пошук вибухонебезпечних предметів, забезпечення свободи пересування підрозділів НАТО, а також відновлення інфраструктури.

Під час урочистої церемонії передачі повноважень, майор Роман Ковальський передав Державний прапор України командиру нової ротації майору Сергію Холошенкy. Керівник оперативної групи Міністерства оборони України полковник Андрій Востріков привітав особовий склад із успішним закінченням місії, вручивши кращим військовослужбовцям грамоти та відзнаки від імені командувача об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, – повідомили у пресслужбі.

На заході також був присутній заступник командира маневрового батальйону Збройних Сил Сполучених Штатів Америки майор Майк Солінджер, який від імені американського контингенту висловив вдячність українським військовослужбовцям за їхній професіоналізм, компетентність та сумлінну службу.

Ця ротація тривала півроку, до Косова вона вилетіла у грудні 2020 року, всі українські миротворці мають досвід служби в АТО/ООС.

Операція НАТО в Косово почалася в 1999 році на підставі резолюції Ради безпеки ООН. На цей час в цій місії беруть участь 3600 військових з 19 країн НАТО восьми держав, які не входять до Альянсу.