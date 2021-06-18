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Під час переможного матчу українські фанати скандували популярну кричалку про Путіна. У Росії образились

Дата: 18.06.2021
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Член комітету Держдуми з фізичної культури, спорту, туризму і у справах молоді Дмитро Свіщьов закликав не пускати на матчі українських фанатів, які за час гри з Північної Македонією скандували “Путін – х##ло”, чим образили президента Росії Володимира Путіна.

Джерело: Sport24

Пряма мова: ”Керівництво УЄФА має на це реагувати. Це наш президент. Знову їх хтось заводить, ніяк вони не можуть заспокоїтися.

УЄФА зобов’язаний заборонити вхід українським уболівальникам на наступні матчі Євро, оштрафувати ФФУ, провести розслідування і покарати організаторів акції по повній строгості”.

Деталі: За словами Свіщьова, українські вболівальники “заводять націоналістичні організації, які нічого спільного з футболом не мають і замість того, щоб зосередитися на грі, займаються повною ахінеєю”.

Свищев вважає кричалку фанатів української команди “добре спланованою провокацією проти Росії”, на яку треба “жорстко” відреагувати.

Під час матчу Євро-2020 “Україна – Північна Македонія”, який українська команда виграла з рахунком 2:1, уболівальники скандували популярну кричалку про Путіна.

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