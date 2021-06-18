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Під час Фестивалю нескореної Nації “Холодний Яр” пройде «Трейловий забіг RunЯр». Поспішай реєструватись!

Дата: 18.06.2021
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Цього року в рамках проведення Фестивалю нескореної Nації  “Холодний Яр”, спільними зусиллями з VeteRun та Cross_Run_Che, пройде «Трейловий забіг RunЯр» на дистанцію 11 км.

Траса забігу проходитиме через ліс та поля з мальовничими неосяжними краєвидами золотих пшеничних нив, повз Іллінську церкву в Суботові на Чигиринщині – так-так, саме ту, церкву гетьмана Богдана Хмельницького що на 5-гривневій купюрі, та через гідрологічну пам’ятку природи «Три криниці».
Буде спекотно, тому на дистанції від організаторів фестивалю й забігу — пункти гідратації.
На фініші учасників очікуватиме підтримка тисяч фестивальників, а від організаторів — оригінальна дизайнерська медаль і частування. Кількість місць обмежена, тому поспішай реєструватись!
Форма реєстрації — https://bit.ly/3fojgFa 

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