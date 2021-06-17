Із жолудя холодноярського дуба Залізняка виріс новий дуб – у родині командира бригади “Холодний Яр”

Про символічну подію, яка єднає Визвольну боротьбу українців кількох століть, повідомляється на офіційній сторінці у соцмережах 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ “Холодний Яр”.

“На першому фото – 1100-літній дуб Максима Залізняка. Це найбільше дерево в Україні, що входить в десятку найбільших дерев у Європі. Воно розташоване на території урочища Холодного Яру за селищем Будою у Черкаської області. Це саме той дуб, листя з якого прикрашають патч 93 бригади Холодний Яр, – йдеться у повідомленні військових бригади.

Із вуст в уста передавали легенди про те, що Максим Залізняк, ватажок селянського повстання Коліївщина, неодноразово відпочивав під оцим віковічним дубом, проводив під ним військові наради. Розповідають, що бували тут і Богдан Хмельницький, і Северин Наливайко, і Тарас Шевченко. Дуб також є свідком боротьби козаків Холодноярської республіки з більшовиками у 1918-1922 роках. Нині ж тут вшановують героїв-холодноярців на фестивалі нескореної нації “Холодний Яр”.

Під час відвідування Холодному Яру командир 93 бригади полковник Дмитро Брижинський знайшов жолудь під дубом Залізняка. Рідні командира вирішили посадити жолудь. І от нещодавно діти надіслали батькові фото – «дитинка» легендарного дубу росте прямо на підвіконні.

Нехай росте та міцнішає так само, як і наше військо, яке продовжує національно-визвольну боротьбу вслід за пращурами-холодноярцями!” – наголошують воїни бригади “Холодний Яр”.